«Vão rolar cabeças»: o que muda no PSG com a continuidade de Kylian Mbappé

"Comunico-lhe que decidi ficar no PSG. Quero agradecer a oportunidade que me deu de jogar no Real Madrid, um clube do qual sou fã desde pequeno. Espero que compreenda a minha decisão. Boa sorte para a final da Champions." Esta foi a mensagem que Kylian Mbappé enviou a Florentino Pérez, um verdadeiro balde de água fria para o Real Madrid, mas uma grande vitória para o PSG.Depois de uma novela de largos meses, o avançado francês decidiu ficar em casa, mas a 'casa' vai sofrer remodelações. A realidade é que, segundo o 'Le Parisien', vão rolar cabeças nos próximos tempos no Parque dos Príncipes.Garantida que está a continuidade da grande estrela da equipa até 2025 - para muitos o melhor jogador do Mundo na atualidade -, a ideia passa agora por construir um projeto vencedor em torno de Mbappé. O emir do Qatar, Al-Thani, viaja amanhã para Paris, para assistir à final da Liga dos Campeões, no dia 28, e para liderar as mudanças que vão acontecer no clube.O 'Le Parisien' avança que os primeiros a cair serão o treinador Mauricio Pochettino, e o diretor desportivo, Leonardo. No Qatar sonha-se há muito em colocar Zinedine Zidane no banco do PSG, isto embora o nome do ex-treinador do Real Madrid também já tenha sido apontado à seleção francesa.Seja como for, Pochettino está de saída e o adeus do argentino deve ser oficializado nas próximas semanas.E o mesmo deverá acontecer com o diretor desportivo. No Qatar circula a ideia que Leonardo pouco fez para convencer Mbappé e que só a insistência do presidente Al Khelaïfi convenceu o internacional francês a ficar.Para diretor desportivo o nome que se fala, segundo, é o de Luís Campos. O português já foi diretor desportivo do Mónaco e é visto com bons olhos no Parque dos Príncipes.Jérôme Rothen, antigo futebolista francês, dizia na 'RMC Sport': "Se o Mbappé quer um novo projeto desportivo, vão rolar cabeças. Haverá muitas saídas e acredito que algumas delas vão ser surpreendentes."