Vida sexual de Jesé Rodríguez faz PSG perder a paciência: clube pondera despedir o espanhol

A vida sentimental de Jesé Rodríguez faz as delícias da imprensa cor de rosa em Espanha, mas está a gerar impaciência no PSG. Ao ponto de o clube francês estar a ponderar a possibilidade de rescindir o contrato com o jogador, que termina em junho do próximo ano.





O canal 'Cuatro' informa que em Paris ninguém vê com bons olhos a 'novela' do ex-jogador do Sporting e da mulher, Aurah Ruiz, que supostamente foi traída por Jesé com Rocío Amar, uma ex-participante em 'reality shows'."Não vamos permitir que Jesé manche o nome do clube, mesmo sendo um jogador secundário na equipa", disse fonte do PSG, citada por aquele canal.E o facto de o jogador ter participado, por telefone, no 'reality show' da Telecinco 'La casa fuerte', que conta com a presença de Aurah Ruiz (com quem se tinha reconciliado antes da suposta traição), também não foi bem visto pelo clube francês.