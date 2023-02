Vitinha em maus lençóis no PSG: franceses dizem que jogador português se pegou com Messi no treino

Longe das grandes exibições que o deixaram em evidência no início da temporada, Vitinha atravessa agora um período mais conturbado no PSG. A par dos desempenhos que têm ficado aquém, o médio internacional português terá sido protagonista de um momento tenso com Lionel Messi durante um dos últimos treinos da equipa da capital francesa.De acordo com a informação avançada esta sexta-feira pelo jornal francês 'L'Équipe', uma entrada mais dura do ex-jogador do FC Porto sobre o astro argentino terá dado início a uma troca de argumentos entre os dois jogadores durante a sessão.Contudo, este parece não ter sido exemplo único do mau ambiente que se vive no balneário do PSG. Ainda segundo a mesma fonte, o médio luso foi alvo de críticas por parte do brasileiro Neymar no final do jogo com o Monaco, em que os parisienses saíram derrotados por 1-3 no Principado.