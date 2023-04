Vitinha estreia-se a marcar pelo PSG com um 'tiro' do meio da rua: assistência foi de Nuno Mendes

Vitinha estreou-se a marcar, este sábado, com a camisola do PSG. O médio internacional português recebeu um passe do compatriota Nuno Mendes e, do meio da rua, atirou para o 2-0 no marcador - parisienses já vencem por 3-0. Momentos antes, o ex-jogador do FC Porto já tinha assistido Mbappé para o primeiro da partida.