Vitinha estreia-se pelo PSG e imprensa francesa aprova: «Uma primeira aparição interessante»

Vitinha foi titular no encontro particular que o PSG realizou ontem diante do Quevilly-Rouen, da 2.ª liga francesa, e a atuação do português mereceu elogios por parte da imprensa do país.O jornal 'Le Parisien' escreveu que "o português deixou uma boa impressão, criando jogo com a bola nos pés".Já o 'Ouest-France' escreveu que o médio "fez uma primeira aparição interessante".O PSG venceu o jogo por 2-0, com golos marcados por Sergio Ramos (de penálti) e de Djeidi Gassama, jovem da formação do clube parisiense.O ex-jogador do FC Porto vai integrar a digressão à equipa ao Japão, para a qual também foram chamados os portugueses Danilo e Nuno Mendes.