Vitinha mantém otimismo: «Não tem sido tudo perfeito, mas vamos criar uma nova dinâmica»

Apesar do tropeção (1-1) diante do Lille, na última jornada, Vitinha mantém o optimismo relativamente ao percurso do PSG na Ligue 1. O clube de Paris lidera a prova com 5 pontos de vantagem (37/32) sobre o Nice, enfrentando esta noite (20h) o Metz, no Parque dos Príncipes, na 17.ª ronda.

"É difícil apresentar a mesma qualidade em todos os jogos. Creio, porém, que até agora está tudo a correr bem. Não tem sido tudo perfeito, claro, mas vamos criar uma nova dinâmica. Vamos estar mais unidos... até dentro das quatro linhas. Os resultados serão visíveis, pois ainda há espaço para melhorar", refere o médio de 23 anos, não atribuindo qualquer importância ao facto de o PSG ser o campeão de outono [em França diz-se campeão de outono e não de inverno].