Vitinha nega discussão com Messi num treino do PSG

Vitinha negou esta quarta-feira qualquer discussão com Lionel Messi num treino do PSG, em fevereiro. Segundo o ‘L’Équipe’, o agora avançado do Inter Miami teria dito ao internacional português "não só és mau como também me estás a prejudicar". Declarações que teriam deixado o médio com vontade de sair do clube, obrigando mesmo à intervenção de Danilo Pereira no sentido de apaziguar.Vitinha, no entanto, negou que tal tenha sucedido. "Não tenho por hábito comentar nada de imprensa, mas desta vez tenho que dizer. É completamente falso que isto tenha acontecido", afirmou no Twitter.Recorde-se que Vitinha - contratado ao FC Porto por 40 milhões de euros no verão de 2022 - foi eleito o homem do jogo no encontro da Liga dos Campeões entre o PSG e o Dortmund (2-0), tendo feito a assistência para o segundo golo dos parisienses.