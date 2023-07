Vlahovic ameaçado por adeptos do PSG por gesto na Luz: «Vamos cortar-te os três dedos»

Dusan Vlahovic vem sendo anunciado como o próximo reforço do PSG para a nova época desportiva. Os rumores avançados pela imprensa internacional nos últimos dias dão conta de já haver um entendimento entre as duas partes para a transferência do avançado internacional sérvio da Juventus, algo que não terá caído bem a um pequeno grupo de adeptos do emblema parisiense.

Através de uma publicação que ganhou vida nas redes sociais, muito pela agressividade das palavras utilizadas, é possível ver um grupo de quatro adeptos no exterior do Parque dos Príncipes a segurar uma tarja que diz o seguinte: "Vlahovic, em Paris vamos cortar-te os três dedos". Em causa, está uma fotografia em que Dusan Vlahovic surge abraçado a Mitrovic e ao ex-Benfica Nemanja Radonjic no final do encontro entre Portugal e Sérvia do apuramento para o Mundial'2022, no Estádio da Luz, que os sérvios venceram por 2-1. Na imagem, é possível ver os dois avançados da Sérvia - que posavam com camisolas onde o território de Kosovo surge anexado ao território da Sérvia - a fazerem a saudação Kühnen, com três dedos, um gesto considerado ultranacionalista que simboliza, de modo geral, o poderio sérvio sobre Kosovo.