Wenger compara Mbappé a Pelé e deixa alerta: «Não deve impor limites»

Oe elogios a Kylian Mbappé multiplicam-se face aos números que o jogador francês vai somando. Desta feita foi a vez de Arsène Wenger elogiar o seu compatriota, comparando-o inclusivé a... Pelé.





"Mbappé será um dos melhores do mundo. No PSG ou no Real Madrid. Se vai ganhar várias Bolas de Ouro? É o que desejo. Ele não deve impor limites. Tal como já disse no passado, existem semelhanças entre Mbappé e Pelé: Pelé jogou quatro mundiais e venceu três; Mbappé tem 22 anos, jogou um e venceu um. A seleção francesa, que foi campeã do Mundo com gente jovem e com margem, tem tudo para lutar pelo próximo Mundial", afirmou o treinador ao 'Le Parisien'.