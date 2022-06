Wenger falou de Mbappé e agora está a ser acusado de racismo e discriminação

Arsène Wenger está no centro de uma polémica, depois de ter proferido uma frase sobre Kylian Mbappé que está a ser considerada racista por muitos setores, incluindo nos meandros do futebol.





"Se o Kylian tivesse nascido nos Camarões não se teria convertido no avançado que é hoje. Existe a Europa e existe o resto do Mundo", disse o francês, antigo treinador do Arsenal e atual responsável de estratégia de futebol da FIFA.A confederação sul-americana condenou a declaração numa carta dirigida a Gianni Infantino, o presidente da FIFA: "A CONMEBOL recusa e condena as muito infelizes expressões do alto funcionário da FIFA, muito próximo da presidência da instituição, Arsène Wenger. A CONMEBOL está firmemente comprometida na luta contra as expressões e gestos racistas ou discriminatórios, sejam provenientes de adeptos nos estádios, técnicos no campo de jogo ou dirigentes através de declarações públicas", pode ler-se."As palavras de Wenger - além de revelarem uma insólita ignorância sobre a valiosa contribuição dos jogadores africanos ao futebol mundial, muito em especial ao europeu - mostram mostram um revés degradante que inviabiliza os esforços de atletas e instituições desportivas que não 'estão na Europa'. Muitas vezes, os preconceitos mais condenáveis disfarçam-se de reflexões 'fundadas' e 'inteligentes'."