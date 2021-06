Wijnaldum explica por que assinou pelo PSG: «Foi o mais rápido»

Georginio Wijnaldum já foi oficializado no PSG, mas o médio holandês, que não renovou com o Liverpool, admitiu que não foi fácil tomar a decisão de assinar pelos franceses, dado o interesse do Barcelona.





"Foi muito difícil. Negociei durante 5 semanas, até que tomei a decisão final. O PSG foi um pouco mais rápido e o projeto foi apelativo. Foi uma decisão difícil porque o Barcelona também estava muito interessado em mim", disse o capitão da seleção da Holanda, de 30 anos."Tive de tomar decisões difíceis, sim, foi muito difícil. São dois clubes grandes, muito grandes. E eu queria jogar nos dois. Mas acabei por me decidir pelo PSG. Foi um grande alívio poder tomar a decisão antes do começo do Europeu", explicou o médio, que assinou com o PSG até 2024.