Wijnaldum pretendido pelo PSV mas salário e valores pretendidos pelo PSG são entrave

Georginio Wijnaldum, médio holandês de 31 anos, chegou ao Paris Saint-Germain no verão passado com o rótulo de craque, graças ao seu passado em Liverpool, mas a temporada que fez ao serviço do clube parisiense ficou aquém das expectativas, razão pela qual poderá deixar o Parque dos Príncipes, como escreve esta segunda-feira o 'Mundo Deportivo'.

O médio holandês tem vários pretendentes, mas o PSV Eindhoven, clube onde fez a formação, parece estar na 'pole position' para garantir o seu concurso.

De acordo com a mesma fonte, o treinador do PSV Van Nistelrooy pediu à direção que fizesse um esforço para conseguir Wijnaldum, contudo, é muito difícil convencer os responsáveis da equipa parisiense. O preço pedido pelo PSG é demasiado alto e o clube de Eindhoven não tem capacidade nem para comprar o jogador nem para suportar o ordenado astronómico que aufere em Paris. A outra opção poderia passar por um empréstimo até ao final da época, mas também não será fácil.