Xavi Simons contratado pelo PSG e emprestado ao Leipzig

O futebolista internacional holandês Xavi Simons foi contratado pelo PSG por quatro épocas, até 2027, mas será emprestado na temporada 2023/24 aos alemães do Leipzig, anunciou esta quarta-feira o bicampeão francês.

Simons, de 20 anos, iniciou a carreira profissional no PSG, onde permaneceu até se transferir para o PSV Eindhoven, no início da época passada, durante a qual disputou 48 jogos, marcou 22 golos e efetuou 12 assistências pelo vice-campeão da Holanda.

O médio ofensivo não integrará para já o plantel do PSG, no qual alinham os internacionais portugueses Nuno Mendes, Danilo, Renato Sanches e Vitinha, mas encontrará outros dois jogadores lusos no Leipzig, os avançados Fábio Carvalho e André Silva.

After a season with PSV Eindhoven, Xavi Simons has returned to Paris Saint-Germain until 2027. ??



The Dutch attacking midfielder will be loaned out to German club RB Leipzig for the 2023-2024 season.https://t.co/5O7TPC3VLW