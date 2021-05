Camavinga “lisonjeado” com interesse dos gigantes

Com apenas 18 anos, Eduardo Camavinga é já um dos jogadores mais cobiçados no mercado. Barcelona, Real Madrid, Bayern e PSG estão interessados na contratação do médio do Rennes, que termina contrato com a equipa francesa em 2022 e tem recusado todas as propostas de renovação. Já na época passada foi associados aos merengues, mas o negócio não avançou e agora os blancos têm a concorrência do Barcelona.





“Faz-te sentir lisonjeado, não vou mentir, mas ainda não decidi com a minha família o que vou fazer”, declarou Camavinga no programa televisivo ‘Téléfoot’. “Tudo está a ser muito rápido para mim e é como um sonho transformado em realidade .”