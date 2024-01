Matic pondera retirar-se do futebol

A viver uma aventura francesa para esquecer no Rennes, Nemanja Matic há muito que expressou a sua intenção de deixar o clube gaulês neste defeso, mas é também possível que tome a decisão de pendurar desde já as chuteiras e coloque ponto final na sua carreira aos 35 anos. Segundo a imprensa gaulesa, o falhanço nesta aventura gaulesa fará o veterano ponderar tomar este passo.De acordo com os relatos vindos de França, Matic considera que o Rennes não cumpriu as promessas feitas, nomedamente em relação à perspetiva educacional dos seus filhos. Tudo porque, na hora de assinar contrato, o clube gaulês prometeu que os três filhos do médio iriam para uma escola internacional, algo que não existe naquela cidade francesa. Esse facto, mais a situação do Rennes na Ligue 1 (10.º lugar) e a saída de Bruno Genesio agravaram a sensação de insatisfação no clube.De resto, há até indicações de que Matic terá já hoje esvaziado o seu cacifo no centro de treinos e deixado a cidade para rumar, ao que tudo indica, num comboio até Paris. Daí, segundo o 'Ouest-France', irá para Londres, onde ainda mantém uma casa dos tempos em que atuou no Chelsea.