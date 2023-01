Xeka após operação ao tornozelo: «Nova batalha que começa para mim»

Xeka recorreu esta segunda-feira às redes sociais para dar conta do sucesso da operação que fez ao tornozelo, no qual se lesionou no encontro da Taça de França com o Bordéus."Nova batalha que começa para mim. A operação correu perfeitamente, estou muito positivo e concentrado na recuperação mais rápida possível. Gostaria de agradecer a toda as pessoas do Rennes pela maneira como geriram a minha situação e do apoio todo que me deram. Ao Dr. Helder Pereira gostaria de agradecer pela atenção, pelo receção e pelo trabalho incrível que fez comigo. Gostaria também de agradecer ao meu amigo, mestrinho Paulo Araújo por tudo, sem muito bla bla sabes a importância que tens para mim. Até breve", escreveu o médio português numa publicação feita no Instagram, sem avançar com o tempo de recuperação estimado.