Pontos negativos e jogos à porta fechada: Liga francesa com mão pesada para o Saint-Étienne

O Saint-Étienne foi esta quinta-feira duramente castigado pelo Comité de Disciplina da Liga francesa de futebol, devido aos incidentes que tiveram lugar na final do playoff de permanência/subida da Ligue 1 diante do AJ Auxerre - eliminatória determinou a descida de divisão do histórico clube ao segundo escalão, após um empate e uma derrota no somatório das duas mãos.

Segundo dá conta o jornal francês 'L'Équipe', os incidentes que tiveram o relvado do Geoffroy-Guichard, no passado dia 29, como palco resultaram num total de seis jogos à porta fechada (dois deles suspensos) e um total de menos seis pontos (três deles igualmente suspensos) no arranque da época 2022/23. Tendo em conta isto, o Saint-Étienne não jogará com público pelo menos nos primeiros quatros jogos em 'casa' na próxima época, sendo que arrancará, ainda, com três pontos negativos. Estas são, sem dúvida alguma, sanções que vêm complicar (ainda mais) a tarefa da subida ao principal escalão em França.

De acordo com a mesma fonte, o Saint-Étienne informou a comunicação social que não irá recorrer da decisão hoje tomada pelo Comité de Disciplina.