Reforço do St. Étienne apresentou-se com 20 quilos a mais: colegas pensaram que era um... segurança

Em setembro foi despedido pelo Sevilha pela sua forma física (ou pela ausência dela...) e ao que parece... não aprendeu. Joris Gnagnon voltou esta semana a ser notícia pelas piores razões, agora por se ter apresentado no Saint-Étienne, o clube que o contratou no mercado de inverno, com (muito) peso a mais. Segundo o 'Le Parisien', o defesa central surgiu no primeiro treino com mais 20 quilos do que tinha em novembro, algo que levou até o treinador Pascal Dupraz a pedir à direção a contratação de um outro jogador para a posição, por dúvidas quanto à possibilidade de contar com efetivamente com Gnagnon até final da época.Mas há mais. O defesa central surgiu em tão má forma, que no seu primeiro treino um dos colegas o confundiu... com um segurança. "Quando o vi no balneário, pensei que era um segurança. Estava mesmo inchado", referiu um jogador do clube, cuja identidade não é revelada, ao 'Le Parisien'.Quem deu a cara foi mesmo o diretor desportivo Loïc Perrin, que à RMC confirmou os problemas físicos do jogador, ainda que assuma esperar poder contar com ele antes do final da temporada (altura em que termina o contrato entre as duas partes). "O Gnagnon estava em má forma. Jogou 90 minutos pelas reservas. Ainda não está pronto, mas esperamos contar com ele antes do final da época. Ainda assim, é por esta razão que trouxemos sete jogadores, pois estar num plantel sem concorrência é um risco", explicou o dirigente.Gnagnon, refira-se, custou em 2018 qualquer coisa como 13,5 milhões de euros ao Sevilha, numa transferência proveniente do Rennes que acabou num total fracasso. O francês nunca se adaptou em Espanha, acumulou problemas extra-jogo e acabou, como dissemos acima, despedido por aquilo que os andaluzes consideraram falta de profissionalismo. Cinco meses depois... tudo segue igual.