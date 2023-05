Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zakaria Aboukhlal (@zakariaaboukhlal)

Zakaria Aboukhlal, avançado marroquino de 23 anos, foi afastado da equipa do Toulouse por ter discutido com uma deputada da cidade, durante as celebrações da conquista da Taça de França. A notícia é avançada pela RMC.Durante as celebrações, Aboukhlal e outros jogadores teriam feito barulho durante um discurso e a deputada ter-lhes-ia pedido que fizessem silêncio, ao que o jogador terá respondido: "Em minha casa as mulheres não falam assim com os homens". Minutos depois foi instado a pedir desculpas.A deputada desmentiu o sucedido, mas a RMC insiste na veracidade dos factos.O clube sabia do sucedido, mas não levou a cabo qualquer ação, até a notícia ter sido publicada, tendo o Toulouse aberto uma investigação interna. O internacional marroquino não vai treinar com os companheiros até que seja apurado com exatidão tudo o que aconteceu.No último domingo Aboukhlal, não foi chamado pelo treinador Philippe Montanier para o jogo com o Nantes, por se recusar a vestir uma camisola com as cores arco-íris, símbolo da luta contra a homofobia.O clube informou em comunicado que não fará mais comentários, em virtude de estar em curso "uma investigação interna".