Toulouse conta comparecer no jogo frente ao Benfica na Luz com 3.200 adeptos

O jornal francês 'Ouest France' avança que o Toulouse conta trazer 3.200 adeptos ao Estádio da Luz no jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, uma partida que se disputa dia 15 deste mês.



Trata-se da primeira vez que o clube francês chega à fase a eliminar da prova e esse facto tem gerado grande entusiasmo no clube.



Segundo o jornal, nunca o clube jogou fora do país com o apoio de tantos adeptos. O anterior máximo tinha sido registado num jogo com o Liverpool, em Anfield, para o qual o clube chegou a vender 2.400 bilhetes.



A segunda mão da eliminatória com o Benfica está marcada para o dia 22 de fevereiro, em França.