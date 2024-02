Toulouse fala em "atos de intimidação" das autoridades no jogo com o Benfica e pede intervenção da UEFA

Le Toulouse Football Club souhaite exprimer sa profonde préoccupation suite aux incidents rapportés par nos supporters lors de la rencontre d’Europa League #SLBTFC.



O Toulouse emitiu esta sexta-feira um comunicado dando conta de "buscas excessivas e atos de intimidação por parte das autoridades portuguesas" no jogo de ontem com o Benfica, na Luz. O clube francês, que sai em defesa dos seus adeptos, pediu à UEFA que investigue o sucedido neste primeiro jogo do playoff da Liga Europa, que os encarnados venceram, porO Toulouse deseja manifestar a sua profunda preocupação relativamente aos incidentes relatados pelos nossos adeptos durante o jogo da Liga Europa, frente ao Benfica.Mais de 3.250 residentes em Toulouse deslocaram-se a Lisboa nos últimos dias para apoiar a nossa equipa demonstrando, mais uma vez, uma conduta impecável, à semelhança do comportamento exemplar já manifestado na viagem a Liverpool em novembro passado.No entanto, vários testemunhos dos nossos apoiantes relataram o tratamento inadequado e excessivo, incluindo buscas excessivas e atos de intimidação por parte das autoridades portuguesas.O Toulouse leva esta informação muito a sério e pretende fazer ouvir a voz dos seus adeptos.Convidamos, portanto, as pessoas afetadas por estas ações a contactarem as autoridades competentes (a Embaixada de França em Lisboa ou o Ministério dos Negócios Estrangeiros) para que estes incidentes possam ser investigados com a atenção necessária.O Toulouse decidiu contactar a UEFA para transmitir estas graves preocupações e solicitar uma investigação aprofundada dos factos.O nosso objetivo continua a ser garantir um ambiente seguro e acolhedor a todos os adeptos, como aquele que reservamos aos adeptos visitantes no nosso estádio."