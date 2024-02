Toulouse volta a perder em casa antes de defrontar o Benfica

Com a visita ao Benfica no horizonte – a 1ª mão do playoff de acesso aos ‘oitavos’ da Liga Europa é na próxima quinta-feira –, o Toulouse sofreu a terceira derrota seguida em casa ao perder (1-2) com o Nantes na . O rival das águias não ganha no seu reduto desde 9 de novembro, frente ao... Liverpool (3-2).Em jogo da 21.ª jornada da Ligue 1, os detentores da Taça de França viram os visitantes a adiantarem-se no marcador por Mostafa Mohamed logo ao segundo minuto da partida. Depois, no arranque da segunda parte, novo golo forasteiro, desta vez por Kadewere (51'). O máximo que o Toulouse conseguiu foi reduzir por Dallinga já nos descontos (90'+5).A equipa orientada pelo espanhol Carles Martínez segue no 14.º lugar do campeonato, com 20 pontos, já a 30 do líder PSG.