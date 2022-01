Adil Rami e o namoro com Pamela Anderson: «Cheguei a assustar-me com todos aqueles paparazzis»

Adil Rami, central francês de 36 anos que jogou no Boavista na época passada, deu uma entrevista ao jornal francês 'L'Équipe' onde fala da carreira, bem como do mediático namoro que teve com a atriz Pamela Anderson.Há quem diga que a relação o prejudicou em termos futebolísticos e o jogador não deixa de o reconhecer. "Os boatos enganaram as pessoas. Eu não pedi para estar naquela situação, mas a minha namorada era um ícone e muita gente deixou-se influenciar-se por essa merda. Cheguei a assustar-me com todos aqueles paparazzis e tive de fugir de França", admitiu o jogador.Agora joga no Troyes, na Ligue 1, onde ressuscitou: "Tive sorte porque o François Vitali (diretor desportivo que conhece desde os tempos do Lille) conhece a minha mentalidade. Quando saí do Marselha houve pessoas influentes que fizeram o possível para que eu não voltasse à Ligue 1. Era o maior medo deles. Fizeram de tudo para que eu deixasse o futebol. Por isso só posso dizer que estou orgulhoso de mim, tentaram 'afogar-me' várias vezes mas continuo aqui, de pé."Adil Rami já tinha admitido noutra ocasião que o futebolista "é uma presa fácil". "Atleticamente o futebolista é bonito. Tem dinheiro e é jovem. Sem generalizar, digamos que há muitas miúdas interessadas no teu dinheiro, na tua fama. Às vezes só querem ganhar seguidores nas redes sociais para se darem a conhecer.""Nas férias encontras muitas mulheres fáceis, rapazes com os bolsos cheios de droga. Se tivesse sido menos forte mentalmente estava morto. Sem os meus amigos teria sido bastante difícil", concluiu.