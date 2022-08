Rony Lopes oficializado no Troyes

Está confirmado o regresso de Rony Lopes a França. O médio ofensivo português, de 26 anos, foi há pouco confirmado como reforço do Troyes, clube ao qual chega por empréstimo (sem opção de compra) do Sevilha. Rony volta a um país no qual já atuou e onde vestiu três camisolas: Lille, Monaco e Nice."Estamos contentes com a chegada do Rony ao clube. A sua experiência ao mais alto nível, em particular na Ligue 1, com passagens por Lille, Monaco e Nice, será algo importante para a equipa na luta pela manutenção. A chegada do Rony, tendo em conta o seu percurso, é também uma prova da credibilidade do nosso projeto", disse François Vitali, diretor desportivo do Troyes.No Troyes, uma equipa que perdeu nas primeiras três jornadas da Ligue 1, encontrará o português Abdu Conté, o guineense Mama Baldé, mas tambem outros dois jogadores bem conhecidos dos relvados nacionais: Jackson Porozo e Adil Rami, ambos ex-Boavista.