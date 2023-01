Rony Lopes: «Tenho o desejo e a ambição de voltar a ser internacional pelo meu país»

Atualmente ao serviço do Troyes, equipa que ocupa o 14.º lugar do campeonato francês, o internacional português Rony Lopes assumiu esta segunda-feira "o desejo e a ambição" de voltar a jogar pela Seleção Nacional.

"Tudo é possível. O míster, Roberto Martínez, está atento a todos os jogadores e eu já representei a Seleção Nacional duas vezes. Tenho o desejo e a ambição de voltar a ser internacional pelo meu país. Trabalho todos os dias para isso, para um dia voltar a vestir as cores do meu país", disse o extremo de 27 anos, em entrevista ao jornal espanhol 'AS'.

Contente pelo percurso no Troyes, Rony Lopes sublinha ter a "capacidade" para estar num clube que lute "por objetivos mais ambiciosos". "Estou num grande clube, como é o Troyes, com profissionais muito bons, mas creio que tenho a capacidade para estar num clube que vá lutar por objetivos mais ambiciosos e por outro tipo de objetivos", disse.

Em 2019, quando saiu do Monaco para o Sevilha por 25 milhões de euros, Rony Lopes tornou-se na contratação mais cara do clube andaluz. Até hoje, diz que o valor da transferência nunca foi motivo de pressão. "Em nenhum momento senti algum tipo de pressão no Sevilha por causa do valor da minha transferência. Apenas gostava de ter podido demonstrar tudo o que podia e sabia fazer dentro de campo. Mas pronto, o futebol é mesmo assim e creio que ainda vou a tempo de demonstrar o meu valor", terminou.