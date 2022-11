Troyes despede Bruno Irles após sexto jogo sem vencer

O treinador francês Bruno Irles foi despedido esta terça-feira do Troyes, depois do sexto jogo consecutivo sem vencer na Ligue 1, com um empate na sexta-feira em casa com o Auxerre (1-1).

Em 14 jornadas, o Troyes, 13.º classificado, tem apenas três vitórias, contando ainda com seis empates e cinco derrotas.

"Até nova indicação, Claude Robin assumirá o cargo de treinador interino", informou o Troyes, atribuindo novas funções ao adjunto de Bruno Irles, quando a equipa defrontará no domingo o Brest, antes da paragem no campeonato, face ao Mundial2022.

Bruno Irles é o sexto treinador da Liga francesa a ser despedido esta época, após as saídas de Peter Bosz (Lyon), Michel Der Zakarian (Brest), Jean-Marc Furlan (Auxerre), Óscar Garcia (Reims) e Olivier Dall'Oglio (Montpellier).