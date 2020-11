A explicação que Ozil deu em tribunal depois de ter sido apanhado em excesso de velocidade

Mesut Ozil foi a tribunal depois de em junho ter sido apanhado em excesso de velocidade numa autoestrada em Londres e disse que confundiu quilómetros com milhas.





O jogador alemão do Arsenal explicou que perdeu momentaneamente a concentração e que isso levou à confusão. Ozil lembrou os juízes que na Alemanha o mostrador da velocidade dos carros aparece em km/h e não em milhas.O futebolista, de 32 anos, foi mandado parar por volta do meio dia, a 2 de junho, quando vinha do treino, depois de ter atingido as 97 milhas por hora, cerca de 157 km/h."Quando penso no que aconteceu, acredito que foi uma combinação de várias coisas. A estrada estava vazia e confundi as milhas com os quilómetros", explicou Ozil, que pediu desculpas e admitiu que o sucedido "é inaceitável".