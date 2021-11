A proposta de 40 milhões e uma libra que quase colocou Luis Suárez... no Arsenal

Atualmente a brilhar ao serviço do Atlético Madrid, Luis Suárez confessou que esteve perto de assinar pelo Arsenal em 2013 após uma 'insólita' proposta dos gunners de 40 milhões... e uma libra. Nessa temporada, os reds terminaram na 7.ª posição da Premier League e o uruguaio desejava jogar na Liga dos Campeões, até ter uma conversa com Brendan Rodgers que mudou... o seu destino.





"Penso que estava no Liverpool há um ano e meio quando o Brendan [Rodgers, atual treinador do Leicester] chegou, em julho de 2012", começou por dizer em entrevista ao site oficial da UEFA."Nessa altura, tive várias oportunidades de assinar por outros clubes que me estavam a contactar, mas ele ligou-me quando eu estava de férias no Uruguai para me dizer que tinha ideias diferentes, que queria mudar o clube e a filosofia, que queria voltar à Liga dos Campeões e lutar para ganhar títulos...", referiu o uruguaio, antes de explicar o porquê desta conversa o ter feito mudar de ideias."Gostei da convicção dele, da filosofia que queria implementar no clube. Pediu-me para acreditar e confiar nele. Gostei daquela conversa, portanto falei com o meu agente e com o clube para dizer que não queria sair, que queria outra oportunidade para ter sucesso lá".Suárez garantiu ainda que queria aceitar a proposta do Arsenal, que terminara no 4.º lugar em 2012/2013 e disputaria, portanto, os playoffs da Champions na seguinte temporada. "Esse ano não nos correu [ao Liverpool] tão bem como queríamos, mas as ideias estavam lá. A época passou e eu queria assinar pelo Arsenal, já que tinha disputado a Champions todas as épocas antes disso...", revelou.