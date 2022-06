Arsenal ao ataque agarra Gabriel Jesus

Que grande golpe do Arsenal! O clube de Londres acaba de chegar a acordo com Gabriel Jesus, o qual vai celebrar um contrato válido até 2027. Segundo Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências, a plataforma de entendimento terá sido encontrada após nova ronda negocial com Marcelo Pettinati, o agente do avançado do Manchester City. O emblema de Pep Guardiola, esse, vai encaixar 52,2 milhões de euros com a saída de um jogador que não era considerado imprescindível. De acordo com a mesma fonte, o sucesso do negócio está umbilicalmente ligado ao empenho de Arteta e Edu, treinador e coordenador técnico dos gunners, respetivamente.

Aposta forte!

O Arsenal vai disputar a Liga Europa em 2022/23 [encontra-se no pote 1], uma vez que não foi além do 5.º lugar na última edição da Premier League, mas está apostado em regressar rapidamente ao galarim do futebol inglês e europeu. Gabriel Jesus constitui a segunda grande contratação do emblema londrino neste defeso, juntando-se a Fábio Vieira, médio ofensivo adquirido ao FC Porto por 35M€. Esta dupla é, por si só, uma garantia de que o top 4 [‘zona Champions’] da Premier League fica mais acessível? Talvez não, mas o Arsenal tenciona... continuar a gastar! O título de campeão inglês foge-lhe desde 2004 e a diferença qualitativa em relação ao Manchester City e ao Liverpool continua a ser assinalável. Portanto, há que abrir os cordões à bolsa!