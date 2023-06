Arsenal ao ataque: gasta 190 milhões de euros num só dia em dois reforços

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

E, de um momento para o outro, o Arsenal prepara-se para gastar 190 milhões de euros num dia com duas contratações de peso. Em comunicado publicado no site oficial do clube, os gunners oficializaram a contratação de Kai Havertz, avançado internacional alemão, ao Chelsea, numa transferência que custará 75 milhões de euros aos cofres dos vermelhos de Londres.

Contudo, segundo vários meios de comunicação em Inglaterra, o Arsenal também já chegou a acordo com o West Ham para a contratação de Declan Rice, médio internacional inglês de 24 anos, por uns astronómicos 115 milhões de euros, mais 6 M€ por objetivos.



Recorde-se que o Arsenal terminou em segundo lugar na última temporada na Premier League, depois de ter liderado o campeonato por um longo período, perdendo o título para o Manchester City. A turma de Pep Guardiola - onde alinham os portugueses Rúben Dias e Bernardo Silva (João Cancelo esteve emprestado) - viria mais tarde a juntar ainda os títulos da Taça de Inglaterra e da Liga dos Campeões, conquistando o tão desejado 'treble'.