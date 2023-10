Arsenal com viagem atribulada

O Arsenal joga esta noite com o Lens menos de 24 horas depois de ter aterrado em França. O mau tempo que ontem afetou o sul de Inglaterra fez com que a comitiva dos gunners ficasse retida na pista do aeroporto de Luton, em Londres, e só tivesse autorização para viajar em segurança três horas depois do que estava previsto.

O atraso cancelou a conferência de imprensa de Mikel Arteta no estádio do Lens, mas o técnico fez na mesma a antevisão por videoconferência. Além do português Fábio Vieira, na comitiva seguiram Saka, que saiu lesionado na goleada (4-0) em Bournemouth, e o médio Thomas Partey, ausente desde agosto devido a lesão. Previa-se que o ganês só estivesse apto para a receção ao Man. City (domingo) mas Arteta admitiu que poderá ter minutos já esta noite: "Evoluiu muito bem nas últimas semanas e nos últimos dias treinou normalmente. É uma ótima notícia para nós e poderá jogar, mas tudo depende de como decorrer o jogo."

Costa ainda é baixa no Lens

O técnico do Lens, Franck Haise, não pode contar com o português David Costa, ainda condicionado pela lesão no ombro sofrida no estágio da seleção Sub-21 antes do Europeu, em junho. O extremo de 22 anos recomeçou a treinar esta semana com o plantel mas ainda não está apto, tal como o defesa Haïdara, devido a uma lesão numa coxa.