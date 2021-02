Arsenal confirma Mustafi no Schalke 04

O Arsenal, adversário do Benfica nos 16 avos de final da Liga Europa, oficializou esta segunda-feira a transferência de Shkodran Mustafi para o Schalke 04 a título definitivo.





Mikel Arteta, o técnico dos Gunners, agradeceu ao campeão mundial pela Alemanha. "Mustafi foi um jogador chave para nós durante um longo período. Ele teve um papel importante na minha primeira época como treinador e quero agradecer-lhe pelo seu profissionalismo e por estar sempre pronto quando o chamei. Todos nós no Arsenal desejamos-lhe o melhor no seu percurso no Schalke", afirmou ao site do Arsenal.Mustafi conquistou duas Taças de Inglaterra ao serviço dos londrinos. Completou 151 jogos pelos Gunners.