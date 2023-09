Arsenal confirma que terminou contrato com o Nicolas Pépé antes de o avançado rumar à Turquia

Em comunicado publicado este sábado no seu site oficial, o Arsenal confirmou este sábado que terminou contrato com o avançado Nicolas Pépé por mútuo acordo, antes de o jogador reforçar o ataque do Trabzonspor, da Turquia."Chegámos a acordo com o Nicolas e colocámos um ponto final no seu contrato com efeitos imediatos. Internacional pela Costa do Marfim, Nicolas, que se juntou ao clube vindo do Lille no verão de 2019, conquistou uma Taça de Inglaterra connosco em 2020, tendo assistido para o golo que ditou a vitória por 2-1 contra o Chelsea. Durante o seu período no clube, o avançado alinhou em 111 jogos em todas as competições. O futebolista de 28 anos, que ainda tinha mais um ano de contrato, esteve emprestado ao Nice na última temporada, onde fez 28 jogos e marcou oito golos durante esse período. Todos no Arsenal agradecem ao Nicolas pelo seu contributo durante este tempo e desejamos-lhe o melhor para o futuro", pode ler-se na nota partilhada pelo clube de Londres.Recorde-se que Nicolas Pépé custou aos cofres do Arsenal um total de 80 milhões de euros, assumindo na altura o 'peso' de ser a transferência mais cara da história dos gunners. Entretanto, o clube já superou essa quantia com a contratação de Declan Rice neste último mercado de transferências, desembolsando mais de 116 milhões de euros pelo internacional inglês de 24 anos.