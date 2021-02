Arsenal empresta dois jogadores a clubes da Premier League até final da época

O Arsenal, adversário do Benfica nos 16 avos da Liga Europa, anunciou as saídas por empréstimo de Ainsley Maitland-Niles para o West Bromwich e de Joe Willock para o Newcastle, até ao final da temporada.

Os dois jogadores ingleses formados nos 'gunners' vão prosseguir o desenvolvimento e ter mais tempo de jogo na Liga inglesa, apesar de ambos terem sido opções regulares de Mikel Arteta.

Maitland-Niles, de 23 anos, internacional inglês por cinco ocasiões, disputou 21 jogos esta temporada maioritariamente como lateral, enquanto o médio criativo Joe Willock, de 21 anos, apareceu também em bom plano, nomeadamente na Liga Europa, apontando três golos em 17 partidas.

O Arsenal, onde atua o português Cédric Soares, estabilizou depois de um começo atribulado sob o comando de Mikel Arteta e é agora 10.º classificado da Premier League e tem encontro marcado no terreno do Benfica nos 16 avos de final da Liga Europa no dia 18 de fevereiro.