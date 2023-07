Arsenal garante Declan Rice: «Trabalhar com Arteta foi um fator decisivo para a minha escolha»

O Arsenal oficializou este sábado a contratação de Declan Rice, a mais cara de sempre da Premier League, proveniente do West Ham. O médio, de 24 anos, mostrou-se muito feliz e explicou a escolha."Antes de mais, quero agradecer imenso a todos os adeptos do Arsenal pelo que me deram até agora. Tem sido impressionante. Hoje tive o meu primeiro dia aqui e estou a sentir-me em casa", começou por referir aos meios do clube."Olhei para o Arsenal nas últimas duas épocas e para a sua trajetória. Não na última temporada, mas na anterior terminou em 5.º lugar, mas conseguia perceber o estilo de jogo que Mikel Arteta estava a implementar. A época passada foi uma época extraordinária, em que praticamente derrotou todas as equipas à exceção do Manchester City", continuou.Declan Rice reforçou os elogios ao treinador espanhol: "Estou muito entusiasmado. Vemos o documentário da Amazon, vemos como trabalha com jogadores e como psicologicamente é bom, como os ajuda a melhorar. Trabalhar com ele foi um fator decisivo para a minha escolha. Nos últimos anos, temos visto como este plantel tem estado bem com o treinador. Sei que o Mikel vai tirar o melhor de mim."O médio deixou ainda algumas palavras sobre o West Ham: "Com o amor que tenho por eles, foi muito difícil vir embora. No futebol, surgem oportunidades incríveis. É muito difícil recusar grandes clubes, como o Arsenal."Neste mercado de transferências, os gunners já gastaram 232 milhões de euros na contratação de três jogadores – Jurrien Timber (40 milhões), Kai Havertz (70 milhões) e Declan Rice (122 milhões).Ao serviço do West Ham, o internacional inglês por 46 vezes conquistou uma Liga Conferência e disputou 245 encontros, nos quais marcou 15 golos.