Arsenal garante Havertz

Grande golpe de mercado! O Arsenal prepara-se para contratar Havertz, ponta-de-lança do Chelsea, o qual irá submeter-se nas próximas horas aos indispensáveis exames médicos. Se tudo correr normalmente, o alemão de 24 anos será apresentado no início da semana, pagando os gunners aos blues cerca de 75 milhões de euros. Mikel Arteta reforça assim um ataque que já conta, entre outros, com Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli, Saka, Trossard e Nketiah.

O treinador espanhol também está prestes a assegurar um trunfo para o eixo defensivo. O Arsenal já terá chegado a um entendimento com Jurrien Timber, central de 22 anos do Ajax, faltando no entanto convencer o emblema holandês. O processo está em andamento, devendo o clube londrino formalizar uma segunda proposta nos próximos dias.

O meio-campo tem sido, por outro lado, uma das grandes preocupações de Mikel Arteta. O técnico quer a todo o custo garantir a contratação de Declan Rice, médio defensivo de 24 anos do West Ham, mas até agora tem batido contra uma parede. O West Ham já terá rejeitado uma proposta de 87 milhões de euros, mais 17 milhões em variáveis! O Arsenal deve enviar nas próximas horas uma nova oferta, estando agora mais pressionado devido à entrada do Manchester City na corrida. De saída dos gunners está Thomas Partey, médio defensivo de 30 anos, que se encontra em conversações com um clube da Arábia Saudita, mas continua a dar prioridade ao futebol do Velho Continente.