Arsenal nega reunião com Mourinho

O Arsenal desmentiu ontem de forma categórica que Raul Sanllehi, diretor desportivo do clube, tenha estado reunido com José Mourinho com vista a que o técnico português possa suceder a Unai Emery nos gunners. A imprensa inglesa garantiu que o português havia jantado com o dirigente de forma a perspetivar uma possível mudança para o norte de Londres na sua carreira, mas tal ideia foi refutada.

Segundo o portal Goal, fonte do emblema londrino terá deixado claro que não existiram recentemente quaisquer negociações com Mourinho, assegurando mesmo que o Special One não se encontra com Raul Sanllehi "há já muitos anos".