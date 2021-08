Arsenal oferece 50 milhões por Odegaard

O Arsenal vai voltar a pressionar o Real Madrid para conseguir adquirir o passe de Martin Odegaard. O jogador esteve cedido ao clube londrino a época passada e convenceu o treinador Mikel Arteta que procura um substituto ao médio criativo Mesut Özil. Os gunners têm no jovem de 22 anos a sua principal prioridade e estão disposto a pagar 50 milhões de euros pelo jogador.





De acordo com o jornal 'AS' o internacional norueguês está descontente com o papel que atualmente ocupa nos 'blancos' e a saída é cada vez mais uma possibilidade. Carlo Ancelotti não conta com o médio e a direção do Real Madrid pretende vender o jogador de forma definitiva após vários empréstimos.No entanto, o contrato de Odegaard termina em 2023, o que fará com que o seu valor diminua significativamente no final da próxima época o que pode fazer com que o clube londrino prefira esperar pela redução do preço do passe do jogador.