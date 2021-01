Arsenal pode viajar para defrontar o Benfica: governo inglês abre exceção no corredor de viagens

O governo inglês proibiu viagens a partir de Portugal (entre outros países), por causa da nova estirpe do vírus que surgiu no Brasil, mas fonte do gabinete de Boris Johnson disse ao jornal 'The Sun' que seria aberta uma exceção ao desporto de elite que segue os protocolos anti-covid, como são os casos do futebol e do râguebi.



Isto quer dizer que o Arsenal, bem como as restantes equipas inglesas envolvidas nas competições europeias, vão poder viajar para disputar os respetivos encontros.





Temeu-se que o governo se mostrasse irredutível no que diz respeito a Portugal, o que poderia implicar a mudança dos jogos do Arsenal com o Benfica, na Liga Europa, para um terreno neutro.Assim, a equipa dos gunners vai poder viajar para Lisboa, onde no dia 18 de fevereiro mede forças com os encarnados na Luz, e a equipa portuguesa poderá fazer o trajeto inverso uma semana mais tarde.