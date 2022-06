Arsenal reforça ataque com jovem brasileiro Marquinhos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Arsenal anunciou esta segunda-feira a contratação, por cinco épocas, do avançado brasileiro Marquinhos, do São Paulo, atleta de 19 anos que foi internacional sub-16 e sub-17 pelo Brasil.

Marquinhos, um extremo que na época passada apontou quatro golos nos 41 jogos pelo São Paulo, saindo maioritariamente do banco, fez toda a sua formação no conjunto paulista e estreou-se pela equipa principal em julho, com 18 anos.

O Arsenal, treinado pelo espanhol Mikel Arteta, reforça assim um setor debilitado pela saída de duas referências do ataque dos gunners, o gabonês Pierre-Emerick Aubameyang, em janeiro, para o Barcelona, e do francês Alexandre Lacazette, para o Lyon.

