Arteta: «Estou muito feliz com Cédric e Fábio Vieira»

Após a vitória do Arsenal diante do West Ham , Mikel Arteta deixou elogios a Cédric Soares e Fábio Vieira, em declarações à Eleven Sports."Estou muito feliz com Cédric e Fábio Vieira. Trazem qualidades diferentes à equipa e são jogadores muito importantes para nós", frisou o treinador dos gunners, para reforçar os elogios ao antigo médio do FC Porto."Estou muito feliz [com Fábio Vieira]. Falhou a pré-época com uma lesão no pé, mas conheço-o bem e sei o que pode trazer à equipa", realçou.Recorde-se que Fábio Vieira entrou aos 88 minutos no jogo desta noite, enquanto Cédric não saiu do banco de suplentes do Arsenal.