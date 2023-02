Arteta justifica saída de Cédric: «Estava a pedir para ter minutos e seria difícil prometer-lhe isso»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Mikel Arteta justificou a opção de emprestar Cédric Soares ao Fulham de Marco Silva até final da temporada. "Ele estava a pedir para ter minutos e seria difícil prometer-lhe isso. Ele é um jogador de que todos gostamos e foi uma decisão difícil deixá-lo ir embora, mas temos de respeitar a sua vontade de jogar", salientou o treinador do Arsenal, líder isolado da Premier League.

O lateral direito português já começou a treinar com o plantel dos cottagers, não tendo, no entanto, sido convocado para o duelo de ontem à noite com o Chelsea em Stamford Bridge.