Arteta: «Noite desapontante...Tentei que os jogadores aceitassem o que aconteceu no balneário»

Mikel Arteta estava visivelmente insatisfeito após a eliminação do Arsenal aos 'pés' do Sporting nos oitavos de final da Liga Europa. O treinador espanhol dos gunners lamentou as várias baixas na equipa e apontou já as baterias para as "11 finais" que a equipa tem agora pela frente na Premier League.

"Noite desapontante... Queríamos muito a qualificação e lutar pela Liga Europa, tentámos durante os 120 minutos e nos penáltis, mas não deu. Há que dar os parabéns ao Sporting... Perdemos jogadores por lesão muito cedo, fiz substituições porque não podia ter alguns jogadores a jogar os 90 minutos. Faltou marcar. No prolongamento recuperámos a energia e a mentalidade, mas vieram os penáltis, que são uma lotaria", começou por dizer o técnico do Arsenal, na conferência de imprensa no Emirates.





"Temos tido lesões durante toda a época... Estamos desapontados, mas faltam 11 jogos da Premier League e temos já uma final contra o Crystal Palace, onde temos de jogar melhor do que hoje.""Espero que isto não afete os nossos planos no campeonato, mas não consigo perceber que vantagem pode ter para nós no futuro, se nos vamos focar mais... Temos de erguer a cabeça e ir em frente."

Penálti eliminado por Martinelli

"Quando há essas decisões, alguém pode falhar. O Bukayo já falhou no passado... É seguir em frente."



Desalento dos jogadores no balneário

"Os jogadores estão desapontados, sabem que podiam ter vencido o jogo, que tiveram oportunidades, mas como disse o único objetivo agora são os 11 jogos na Premier League. Tentei que os jogadores aceitassem o que aconteceu no balneário, no fim do jogo. Disse-lhes que temos de estar no nosso melhor para vencer o Crystal Palace", concluiu.