Arteta prepara novo onze para defrontar Sporting

Depois de terem falhado o jogo em Lisboa por motivos físicos, Trossard e Tierney estão recuperados e até já participaram na vitória com o Fulham (3-0), no domingo. Com estes trunfos à disposição, o técnico Mikel Arteta poderá apresentar frente ao Sporting, na quinta-feira, um onze mais próximo do habitual, também com Odegaard, gerido em Alvalade por opção. Gabriel Jesus, apto desde a véspera da 1.ª mão, já fez 13 minutos com o Fulham. Sem castigados, Arteta só não poderá contar com os lesionados Elneny e Nketiah.