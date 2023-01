Arteta rendido a Fábio Vieira: «Fez a diferença. É muito criativo e pode decidir jogos no último terço»

Fábio Vieira esteve esta segunda-feira em destaque no triunfo (3-0) do Arsenal sobre o Oxford United na 3.ª eliminatória da Taça de Inglaterra. O médio internacional sub-21 português foi titular nos gunners e respondeu com duas assistências à confiança depositada por Arteta, que no final do jogo não poupou nos elogios ao ex-FC Porto.

"Tem qualidade. É um jogador muito criativo e pode decidir jogos no último terço. Fez a diferença. O contributo dos jogadores que entraram desde o banco também ajudaram a mudar a dinâmica do jogo", atirou o técnico espanhol, em declarações à 'ITV Sport', citadas pela 'BBC Sport'.