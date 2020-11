Arteta vê "grande mudança" em Cédric: «Estamos a tentar dar-lhe mais oportunidades»

Mikel Arteta assume que tem assistido a uma mudança em Cédric Soares. O lateral português, que assinou em junho um contrato de "longo prazo" com os londrinos depois de ter chegado aos gunners por empréstimo do Southampton, teve alguns 'azares' quando ingressou na equipa, mas o treinador reconhece-lhe o esforço e dedicação nos treinos.





"Tenho visto uma grande mudança em Cedric no último mês. As suas performances na Liga Europa foram muito melhores. Ele precisava de tempo para se adaptar à nossa forma de jogar e, mais importante ainda, precisávamos que os seus níveis físicos ficassem como necessitamos. Isso foi impossível porque teve algumas lesões quando aqui chegou. Teve uma lesão muito má no joelho, depois disso partiu o nariz e teve algumas dificuldade, mas é um rapaz que se esforça diariamente nos treinos", afirmou esta sexta-feira em conferência de imprensa.E concluiu: "Ele está a aceitar a situação e a lutar contra isso para provar que estamos errados e nós estamos a tentar dar-lhe mais oportunidades".