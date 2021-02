Aubameyang está em dúvida para o jogo com o Benfica

Aubameyang ficou em dúvida para Roma, devido a um problema num dos tornozelos, após rubricar um hat trick no triunfo do Arsenal sobre o Leeds (4-2). Se Cédric voltou a ser titular pelos londrinos, cumprindo os 90 minutos, Hélder Costa foi suplente utilizado pela formação de Bielsa, e fez o 4-2 final. Assim, o Arsenal subiu ao 10º lugar, com 34 pontos, mais dois do que o Leeds. Thomas Partey também não atuará em Roma, devido a uma lesão muscular.