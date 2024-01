Cédric Soares, que termina contrato com o Arsenal a 30 de junho, tem sido alvo de diversas abordagens neste mercado, sendo que o Besiktas é mesmo um dos clubes que mais interesse tem demonstrado no internacional português.Apesar de ainda não ter sido apresentada nenhuma proposta, Record sabe que os contactos se têm intensificado nos últimos dias. O facto de Fernando Santos ter assumido recentemente o comando técnico da equipa turca terá naturalmente contribuído para que esse interesse aumentasse, visto que o ‘engenheiro’ conhece e aprecia as qualidades do lateral-direito.Cédric Soares, de 32 anos, já pode assinar como jogador livre para a próxima temporada. Neste sentido, o Arsenal não deve complicar a conclusão de um eventual negócio. O defesa luso tem apenas dois jogos realizados esta temporada.