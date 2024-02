Cédric deve continuar no Arsenal

O mercado na Turquia encerra esta sexta-feira, o que faz com que a mudança de Cédric Soares para esse país seja quase impossível. O Galatasaray, que esteve a negociar o lateral, optou por Serge Aurier; o Besiktas mostrou interesse, mas nunca avançou para algo mais concreto. Por isso, apurou, Cédric Soares deve mesmo continuar no Arsenal.O contrato do português com a equipa inglesa termina em junho deste ano. Apesar de a saída ter sido um cenário equacionado pelos dois lados, Cédric permanece em Londres e pronto para lutar por um lugar na equipa orientada por Mikel Arteta. O Arsenal, recorde-se, é adversário do FC Porto nos oitavos de final da Liga dos Campeões.