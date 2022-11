Cédric pode deixar Arsenal em janeiro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Pouco utilizado por Mikel Arteta, Cédric poderá sair do Arsenal já em janeiro, por empréstimo. De acordo com a ESPN, Fulham, Bayer Leverkusen e Villarreal estão interessados em contar com o lateral português de 31 anos. A vantagem parece ser da equipa de Marco Silva, embora ainda não haja uma proposta.